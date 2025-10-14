Yunanistan'da çalışma saatleri tartışılıyor: İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti Yunanistan'da hükümet çalışma saatlerine ilişkin yeni bir düzenlemeyi hayata geçirirken işçi ve memurlar, uygulamayı protesto etmek için 24 saatliğine greve gitme kararı aldı.