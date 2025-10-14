Yunanistan'da çalışma saatleri tartışılıyor: İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti

Yunanistan’ın gündeminde çalışma saatleri var.
Hükümetin uygulamaya hazırlandığı çalışma saatlerine ilişkin yeni yasal düzenleme tartışmalara yol açtı.
İşçi ve memurlar; Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı İşçi Sendikası'nın (PAME) çağrısıyla 24 saatlik grev düzenliyor.
DENİZ YOLU ULAŞIMI DURDU
Grev nedeniyle deniz yolu ulaşımı durdu.
Başkent Atina'da ise toplu ulaşım araçları, sadece belli saatlerde hizmet verecek şekilde iş bırakma eylemine gitti.
ATİNA'NIN MERKEZİNDE BULUŞTULAR
Eylemde işçi ve memurlar, Atina'nın merkezinde bir araya geldi.
Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binasına yürüyen eylemciler, hükümetin çalışma saatlerine getirmeyi planladığı, yılda 37 gün 13 saatlik çalışmaya olanak verecek yasal düzenlemeyi protesto etti.
FİLİSTİN SLOGANLARI ATILDI
Şu an ülkede uygulanan günlük 8 saatlik çalışma süresinin artırılmamasını isteyen eylemciler, ellerinde Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.
Filistinli sendikacı Suzan Tayseer Salam da eylemcilere hitap etti.
"FİLİSTİNLİ İŞÇİLERİN SELAMINI GETİRDİM"
İsrail işgali altındaki Filistin'de, küresel dayanışmanın öneminin çok daha iyi anlaşıldığını belirten Salam, "Sizlere Filistinli işçilerin selamlarını getirdim." dedi.
Eylemciler de Salam'a "Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla karşılık verdi.