Yunanistan'da çalışma saatlerine sınırlama getirildi

Sıcaklıklar artarak devam ederken, sadece Türkiye değil Avrupa da yanıyor..

Yüksek sıcaklıkların etkisini gösterdiği ülkelerden biri de Yunanistan oldu.

Bu kapsamda Yunan hükümeti bir karar aldı.

Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma saatlerine sınırlama getirdiğini duyurdu.

ÇÖL SICAKLIKLARI UYARISI

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Yunanistan Meteoroloji Dairesi'nin başta Attiki, Teselya, Orta Makedonya, Evros, Viotia, Fthiotida, Etoloakarnanias, Eğriboz, Girit, İyon Adaları, Midilli, Sakız, Rodos bölgeleri olmak üzere, ülkede bu hafta çöl sıcaklarının yaşanacağına ilişkin yaptığı duyuruya işaret edilerek yüksek sıcaklık nedeniyle açık alanlarda çalışanlar için çalışma saatlerine getirilen kısıtlama kararı aktarıldı.

12.00-17.00 ARASI ÇALIŞMAK YASAK

Bu kapsamda, bugün yerel saatle 12.00-17.00'de açık alanlarda beden gücü gerektiren işlerde işçilerin çalıştırılması yasaklandı.

Yük taşımacılığı, kuryelik, inşaat ve tersane işçiliği gibi alanlarda çalışmalar durduruldu.

UZAKTAN ÇALIŞMA İMKANI

Sıcaktan etkilenebilecek, sağlık sorunu olan özel sektör çalışanlarına ise uzaktan çalışma imkanı tanındı.