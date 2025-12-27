Yunanistan'da dağda kaybolan dağcıların cesetleri çığ altında bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yunanistan'da kayıp vakasının sonu trajedi oldu, kaybolan 4 kişinin cesedi bulundu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre; ülkenin Fokida bölgesinde yer alan Vardousia Dağı’nda önceki gün tırmanışa çıkan 4 kişi kayboldu.

KAYIP İHBARI VERİLMİŞTİ

Üç erkek ve bir kadından oluşan gruptan saatlerce haber alamayan aileleri, yetkililere kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından kurtarma birimleri, bölgede geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı.

ÇIĞIN ALTINDA KALDILAR

Çok sayıda itfaiyeci ve uzman personelin yer aldığı 48 saat süren arama çalışmalarının ardından kurtarma ekiplerinin, zirveye yakın bir noktada 4 kişinin çığ altında cansız bedenine ulaştığı belirtildi.