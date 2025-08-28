Yunanistan'da Filistin destekçileri, İsraillileri taşıyan gemiyi protesto etti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor...

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda, 63 bine yakın kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin yüzden 90'a yakınını yerle bir eden israil, milyonlarca Filistinli'yi ise yerinden etti.

İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana yardım girişlerini de engellediği Gazze'de, tam anlamıyla insani bir felakete yaşanıyor.

İsrail her ne kadar gazetecileri öldürerek soykırımını sansürlemeye çalışsa da, dünyadan ses yükselmeye devam ediyor.

İSRAİLLİLER, PROTESTOYLA KARŞILANDI

Yunanistan'da Girit Adası'ndaki Heraklion Limanı'nda, yaklaşık 1600 yolcu taşıyan geminin limana yanaşmasının ardından göstericiler pankartlar ve Filistin bayraklarıyla liman girişinde toplandı.

Crown Iris kruvaziyeri, Filistin halkına dayanışma mesajı vermek isteyen göstericilerin protestosuyla karşılandı.

FİLİSTİN LEHİNE SLOGANLAR ATILDI

Heraklion Limanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, emniyet güçleri limanın giriş ve çıkışlarını zaman zaman kapatarak göstericilerin ilerlemesini engelledi.

Buna rağmen liman girişine ulaşan bazı göstericiler Filistin lehine sloganlar attı.

SÖZLÜ ATIŞMALAR YAŞANDI

Kruvaziyerden inen bazı İsrailli yolcuların karşılık vermesi üzerine taraflar arasında sözlü atışmalar yaşandı.

Gösterinin sonunda çevik kuvvet ekipleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.