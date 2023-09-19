Yunanistan'da gündem Pile yolu gerilimi: Türk ordusu, KKTC'ye ağır silah sevk ediyor Yeşil Hat üzerinde yükselen tansiyona işaret edilerek, Türkiye'nin 'saldırı planı' olduğu öne sürüldü. BM Barış Gücü'nü geri itmeyi hedefleyen Türkiye'nin, KKTC'ye ağır silah sevkiyatı yaptığı iddia edildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Pile-Yiğitler Yolu Projesi, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerinin barikatlarıyla karşılaştı.

Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne yönelik çalışmalar, engelleme çabalarına rağmen devam ediyor.

Türkiye ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla KKTC'de tatbikat düzenlemişti.

Ada'daki askeri hareketlilik, Yunanistan medyasının dikkatini çekti. Türkiye'nin, tatbikatı gerekçe göstererek ağır savaş malzemelerini Ada'ya sevk ettiği öne sürüldü.

Yunanistan'ın gözü Yeşil Hat'ta

Pentapostagma gazetesi, "Türkler, Kıbrıs'a takviye gönderiyor. Tatbikat için 155 mm'lik Fırtına topları sevk ettiler" diye yazdı.

Pile-Yiğitler Yolu'nda BM Barış Gücü kaynaklı gerilime işaret eden gazete, "Yeşil Hat üzerinde bir şey mi beklemeliyiz?" diye sordu.

"Ankara'nın saldırı planı var"

Haberde, "Ankara'nın, BM Barış Gücü'nün çekilmesi durumunda bölgeye 'saldırı amaçlı askeri harekatı' dahi içeren uzun vadeli bir planı var." iddiası ortaya atıldı.

Türkiye'nin "ana planının, söz konusu askeri birliklerin tamamen geri çekilmesini amaçladığı" görüşü paylaşıldı.

Yunan iddiası: Türkiye tatbikat bahanesiyle ağır silah taşıyor

Aynı haberin devamında, Fırtına obüslerinin menzilinin 40 kilometreye kadar uzandığı, dakikada 6 kez ateş edebildiğine dikkat çekildi.

Öte yandan Türkiye'nin, "askeri tatbikat bahanesiyle ağır silahları KKTC'ye taşıdığı" iddia edildi.

"Bu yol mutlaka yapılacak"

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Pile-Yiğitler Yolu çalışmaların durdurulduğuna ilişkin söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Ertuğruloğlu, "Çalışmalarının durdurulması söz konusu değil. Bu yol mutlaka yapılacak." demişti.