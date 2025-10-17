Yunanistan’da lise öğrencilerine simülasyonda atış eğitimi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye-Yunanistan arasındaki tarihi sorunlar, bölgedeki en ciddi konulardan biri.

Son 20 yılda Türkiye'nin savunma sanayiindeki büyük atılımları, bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında girmesi ve özellikle İHA teknolojisindeki başarısı, Yunanistan'ı en çok rahatsız eden başlıklar.

Türkiye'nin bu başarısı karşısında Yunanistan, Ege'de silahsız statüde olması gereken adalara askeri üsler kurma, bazı Avrupalı ülkeler ile deniz ve hava gücüne takviye anlaşmaları gibi girişimlerde bulunuyor.

Türkiye'nin uluslararası silah anlaşmalarına da Avrupa Birliği üyesi olarak engel olmaya çalışan Yunanistan, gerilimi sürekli artırıyor.

YUNANİSTAN LİSELİLERE ATIŞ EĞİTİMİ VERİYOR

Her fırsatta Türkiye'ye karşı provokasyona girişen Yunan yönetimi, şimdi de liselilere askeri eğitim veriyor.

Bu kapsamda Yunan güvenlik güçlerinin liseli öğrencilere simülasyonla atış eğitimi yaptırdığı ortaya çıktı.

Bir grup öğrencinin asker üniformalı bir görevliden eğitim aldığı anlara ilişkin görüntüler, medyaya yansıdı.

ASKERLERLE POZ VERDİLER

Liseli gruba silah hakkında bilgi verildiği, kız öğrencilerin simülasyonda atış yaptığı ve askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdiği anlara ilişkin fotoğraflar dikkat çekti.