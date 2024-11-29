Yunanistan'da muhalefet partilerden hükümete çağrı: Filistin devletinin tanınması istendi

AA

Yunanistan'da muhalefetteki Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla hükümete Filistin Devleti'nin tanınması çağrısı yaptı.

Bu kapsamda, KKE Genel Sekreteri Dimitris Kuçumbas, Birleşmiş Milletler'in 1977'de ilan ettiği bu özel günde Filistin halkına destek mesajı verdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım" olarak nitelendiren Dimitris Kuçumbas, Yunan hükümetine çağrıda bulundu.

"FİLİSTİN HALKININ SESİNE SES KATIYORUZ"

Kuçumbas, Yunan hükümetine yaptığı çağrıda, şu ifadelere yer verdi:

Filistin halkının sesine ses katıyoruz. İsrail Devleti, ABD, NATO ve AB'nin desteğiyle Gazze'de soykırım yapmaktadır. Yunanistan hükümeti, Kızıldeniz'deki fırkateyni geri çekmeli ve İsrail ile askeri, ekonomik, siyasi tüm ilişkileri kesmelidir. Bugün, Filistin halkının bağımsızlık mücadelesi, Orta Doğu'da kalıcı barışın tek yoludur.

SYRIZA tarafından yayımlanan açıklamada da Yunan hükümetinin Filistin Devletini tanıması istendi.

Filistin halkının maruz kaldığı saldırıların "soykırım" olarak nitelendirildiği açıklamada, uluslararası toplumun harekete geçmesinin gerektiği vurgulandı.

"BU, ORTA DOĞU'DA BARIŞ VE İSTİKRAR ADINA DA BİR ZORUNLULUKTUR"

Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardığı anımsatıldı.

Gazze'de derhal bir ateşkes ilan edilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve rehinelerin serbest bırakılması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: