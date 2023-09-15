Yunanistan'da sel: Tesalya'da okulların açılışı ertelendi Sel felaketi nedeniyle daha önce ertelenen okul açılışının 1 hafta daha ötelendiği duyuruldu.

AA & Ensonhaber

Yunanistan, geçen hafta sel felaketine sahne oldu.

Tesalya Bölgesi'nde meydana gelen felakette 14 kişi hayatını kaybetti.

Eğitim otoriteleri, hayatı durma noktasına getiren selin ardından okulların başlama tarihini değiştirdi.

Okullar yine ertelendi

Söz konusu bölgede ilk ve orta dereceli okullarda eğitim bir hafta daha ertelendi.

Eğitim, Din ve Spor Bakanlığı ve Tesalya Bölge Valiliği'nin aldığı ortak karara göre Tesalya Bölgesi'nde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim 22 Eylül'e kadar ertelendi.

25 Eylül'de başlayacak

Alınan yeni karar doğrultusunda okulların başlama tarihi 25 Eylül olarak ilan edildi.

Ülke genelinde 2023-2024 eğitim yılı 11 Eylül'de başlamıştı ancak Tesalya'da sel nedeniyle okulların açılması bir hafta ertelenmişti.

Temiz su sorunu

Seller nedeniyle başta Volos ve Tesalya Bölgesi'nde kanalizasyon ve şehir şebeke sistemleri büyük hasar aldı.

Musluktan akan sular, halk sağlığını tehdit ediyor. 45 binden fazla hayvanın telef olduğu, tarım ilaçları ve benzin gibi kimyasal maddelerin sulara karıştığı bölgede salgın hastalık tehlikesi de sürüyor.

Bu nedenle diş fırçalamak ve yemek yapmak gibi işlemlerde şişelenmiş içme sularının kullanılması tavsiye ediliyor.