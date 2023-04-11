Yunanistan'da Türkiye analizi: Batı, bizi Erdoğan'a karşı destekler Yunan medyasında yayınlanan yazıda, Atina'nın Batı desteğine sahip olabilmesi için Erdoğan iktidarının sürmesi gerektiği belirtildi.

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Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden bir hafta sonra Yunanistan'da da sandıklar kurulacak.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, seçim tarihini 21 Mayıs olarak ilan etti. Bunun üzerine Yunan basını, her iki ülkedeki siyasi gelişmeleri yakından izliyor.

Yunanistan'ın gözü Türkiye'de

"Newsbeast" adlı internet sitesinde yayınlanan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Georgios Filis imzalı analizde, Türkiye'deki seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda yaşanabileceklere işaret edildi.

'Batı Kılıçdaroğlu'nun yanında' iması

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, halihazırda "Batı tarafından destek gördüğü" ima edildi.

Ancak Erdoğan'ın görevde kalmaya devam ettiği sürece, Batı'nın desteğinin Türkiye'ye karşı Atina'da hissedileceği şeklinde ifadelere yer verildi.

"Erdoğan'ı istiyoruz çünkü Batı bizi destekleyecek"

Batılı ülkelerin yanı sıra iki ülkenin daha Yunanistan'a destek sunacağının belirtildiği analizde konuya ilişkin şu görüş paylaşıldı:

Orada olduğu sürece Batı bizi destekleyeceği için (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ı istiyoruz. Sadece Batı değil. İsrail ve Mısır da.

"Sorunların çözümü için yoğun çaba gösteriyoruz"

Öte yandan, Yunanistan'ın "Türkiye ile sorunları çözmek için yoğun çaba gösterdiği" görüşü savunuldu.

Dikkat çeken askeri anlaşmalar

Atina yönetimi, Türkiye ile gerilimi tırmandırdığı dönemde ABD ile Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın kapsamını genişletti.

Anlaşma uyarınca ABD'ye açılan Yunan üslerinde daha fazla Amerikan askerinin konuşlandırılmasına izin verildi.

Akdeniz'de Yunanistan'a "güç" sağlayacağı belirtilen ve Fransa ile üzerinde mutabakata varılan savunma anlaşması da Yunan Parlamentosu'nda onaylandı.

Rafale savaş uçakları için sipariş veren Atina, bu kararla da Paris'ten 3 adet Balherra sınıfı fırkateyn tedarikini güvence altına aldı.