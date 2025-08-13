Yunanistan’da uygulamaya alındı: ATM’den para çekerken ücret alınması yasaklandı!

Yunanistan, vatandaşlarının cebini rahatlatacak tarihi bir karara imza attı. Maliye Bakanlığı’nın aldığı yeni düzenleme ile banka ATM’lerinden para çekme işlemlerinde alınan ücretler tamamen yasaklandı.

Üstelik bu yasak, yalnızca kendi bankasının cihazlarıyla sınırlı değil; artık farklı bankaların ATM’lerinden para çeken müşteriler de hiçbir ek ücret ödemeyecek.

Pazartesi sabahı yürürlüğe giren uygulama, yıllardır tartışma konusu olan yüksek işlem ücretlerine son verirken, hem yerli halk hem de turistler için büyük kolaylık sağlayacak.

ÜST SINIR BELİRLENDİ

Yapılan düzenlemeyle birlikte, herhangi bir bankaya ait olmayan üçüncü taraf ATM’lerinden yapılan çekimlere ise 1,50 avroluk ulusal üst sınır getirildi.

Uygulamaya başlayan bu yeni kuralla birlikte özellikle turistik bölgelerde yoğun olarak bulunan bu makinelerden daha yüksek ücret alınması yasaklandı.