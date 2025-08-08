Yunanistan'ın Deniz Mekansal Planlaması'na Mısır sözlü nota ile itiraz etti

Mısır, Yunanistan'ın açıkladığı Deniz Mekansal Planlaması'ndan duyduğu rahatsızlığı Yunanistan'ın Kahire Büyükelçiliği'ne sözlü notayla iletti.

Yunan basını Mısır'ın Yunanistan'a ilettiği sözlü nota metnini paylaştı.

Mısır, notada, "Yunanistan Deniz Mekansal Planlaması'nda belirtilmiş bazı bölgeler Mısır Arap Cumhuriyeti'nin Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgesi ve kıta sahanlığı alanına denk gelmektedir. Mısır Dışişleri Bakanlığı yukarıda belirtilmiş müdahaleye tepkisini dile getirmektedir ve Yunanistan'ın bu kararından ortaya çıkabilecek tüm sonuçların kabul edilemez olduğunu vurgulamaktadır" ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN'DAN MISIR'A TEPKİ

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu ise Mısır'ın rahatsızlığına ilişkin gazetecilerce yöneltilen sorulara, "Mısır'ın 8 Temmuz 2025 tarihli sözlü notası Yunanistan'ın 16 Nisan 2025'te açıkladığı Deniz Mekansal Planlaması'na ilişkindir. Deniz yetki alanlarının belirlenmesi tamamlanmamış olan Mısır gibi komşu bir ülkeden beklenen, diplomatik yazışmalar çerçevesinde bir tepkidir" şeklinde yanıt verdi.

Zohiu, söz konusu rahatsızlığın Mısır ile Yunanistan arasında 'henüz belirlenmemiş deniz yetki alanlarına' ilişkin olduğunu savundu.

Yunan basınının isimsiz diplomatik kaynaklarına dayandırdığı habere göre söz konusu sözlü nota 8 Temmuz 2025 tarihini taşıyordu ve Yunanistan'ın Kahire Büyükelçiliğine 27 Temmuz 2025'te iletildi.

16 NİSAN'DA AÇIKLANMIŞTI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 16 Nisan'da Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru'nun imzasını taşıyan Deniz Mekansal Planlaması'nı açıklamıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 'Yunan devletinin ulusal hukuktan ve Avrupa Birliği'nin 2014/89 nolu kararından kaynaklanan sorumluluğunu yerine getirerek ilk kez deniz alanlarının detaylı kullanımını belirlediği' öne sürülmüştü.