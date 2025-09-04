Zelensky: AB üyeliği Ukrayna için zorunluluk

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zelensky, toplantıya katılan ülkelerle, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi ve Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri dahil birçok konuda görüştüklerini belirtti.

"26 ülke Ukrayna'da karada, denizde veya havada bulunma taahhüdü verdi." şeklinde konuşan Zelensky, bu kararın "uzun süre sonra alınan ilk somut adım" olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın kullandığı silahların yüzde 60'ına yakınını kendi ürettiğini aktaran Zelensky, Avrupa ile silah imalatı alanında işbirliğinin Ukrayna'nın savunma sanayisi bakımından önemli olduğuna işaret ederek, "Ordumuzun desteklenmesi önemli. Silah, eğitim ve silah imalatı sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

"PUTİN BENİ MOSKOVA'YA DAVET ETTİ"

Zelensky, "ABD'li ortaklarımız Putin'in beni Moskova'ya davet ettiğini söyledi." dedi.

Rusya'nın toplantı ihtimalinden söz etmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Zelensky, öte yandan "Putin'in bu savaşı bitirme yönünde bir isteği olmadığını" öne sürdü.

"UKRAYNA İÇİN AB ÜYELİĞİ ZORUNLULUK"

"AB üyeliği bizim için olmazsa olmaz güvenlik garantileri arasında yer almaktadır." ifadelerini kullanan Zelensky, üyeliğin ekonomik güvenliğin yanı sıra siyasi ve jeopolitik güvence anlamına geldiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerinin Rusya'dan akaryakıt almasından memnun olmadığına değinen Zelensky, bu konuda Slovakya ve Macaristan'ın da ABD’yle aynı görüşü paylaştığını dile getirdi.

RUSYA'YA EKONOMİK BASKILAR GÜNDEMDE

Gönüllüler Koalisyonu'ndaki tüm ülkelerin barışın sağlanmasının önemi konusunda hemfikir olduğunu ve bu konuda aktif şekilde çalıştıklarına işaret eden Zelensky, "Putin'den barış konusunda herhangi bir teklif göremiyoruz." diye konuştu.

Zelensky, Putin'in Çin'de katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ni "savaşını devam ettirmek için bir izin olarak kullanacağı" yorumunu yaptı.

Rusya'ya karşı yeni özel tarifelerin değerlendirildiğini belirten Zelensky, "Rusya'nın savaş makinesinden silah üretme kabiliyetini almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.