İHA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Suudi Arabistan'da Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri devam ederken ABD basınına röportaj verdi.

"GÖRÜNÜŞE GÖRE PUTİN'İN KORKTUĞU TEK KİŞİ DONALD TRUMP"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için ABD'nin sürdürdüğü diplomatik çabalara değinen Zelensky, "Görünüşe göre Putin'in korktuğu tek kişi Donald Trump. Barış sürecinde bir noktada ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombardımanlarını sürdürmesi nedeniyle Kremlin'e yaptırım tehdidinde bulunduğunda Ruslar gerçekten korktu" dedi.

"RUSYA'NIN SAVAŞI KAZANMASI FELAKET OLUR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın zamanla Putin'in güvenilmez ve göründüğünden daha zayıf olduğunu anlayacağını umduğunu belirten Zelensky, "Rusya'nın bu savaşı kazanması, yalnızca Ukrayna için değil, ABD'nin mevcut liderleri dahil tüm Batı için bir felaket olur" ifadelerini kullanarak, Trump ve ekibinin böyle bir yenilgiyi kabul etmeyeceğini vurguladı.