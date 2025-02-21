Zelensky hükümetine şok: Kiev’deki basın toplantısı iptal edildi

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Kiev'de yapacağı basın toplantısının, ABD tarafının isteğiyle iptal edildiği bildirildi.

ABD TARAFI TOPLANTIYI İPTAL ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Serhii Nikiforov, Kellogg ile Kiev'de düzenlenmesi planlanan basın toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

Nikiforov, basın toplantısının, ABD tarafının isteğiyle iptal edildiğini duyurdu.

Ukrayna basınına göre, Nikiforov, toplantıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Amerikan tarafının talebi üzerine görüşmeye ilişkin basın mensuplarının sadece görüntü almasına izin verileceğini kaydeden Nikiforov, görüşme sonunda açıklama olmayacağını, soru ve cevap alınmayacağını belirtti.

TRUMP'TAN ZELENSKY'E 'DİKTATÖR' BENZETMESİ

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i eleştirmişti.

Trump, açıklamasında, "komedyen" diye nitelendirdiği Zelensky'nin hiç başlamaması gereken bir savaşı başlattığını ve bu süreçte kötü bir iş çıkardığını savundu.

Zelensky için, "ABD'yi 350 milyar dolar harcayarak, kazanılması mümkün olmayan ve hiç başlaması gerekmeyen, ancak ABD ve 'Trump' olmadan kendisinin asla çözemeyeceği bir savaşa girmeye ikna etti. Bunun da ötesinde Zelensky, kendisine gönderdiğimiz paranın yarısının 'kayıp' olduğunu itiraf ediyor. Seçimlere girmeyi reddediyor." değerlendirmesini yapan Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın da bu süreçte aynı derecede kötü bir yönetim gösterdiğini ifade etti.

"SEÇİM YAPMAYAN DİKTATÖR"

ABD Başkanı Trump, müzakerelere Rusya ile devam edeceğini kaydederek, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelensky berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Zelenskiy'i ülkesinde seçim yapılmaması konusunda da eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." yorumunu yapmıştı.