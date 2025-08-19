Zelensky: Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit ettim

Ukrayna merkezli RBC-Ukraine ajansının haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulundu.

ABD ve Avrupa liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan üçlü formatlı görüşme öncesi Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildiren Zelensky, "sancılı sorunların" çözümünde liderlik düzeyinin önemini vurguladı.

"ÜÇLÜ BİR GÖRÜŞME BEKLİYORUM"

Zelensky şöyle dedi:

"Dediğim gibi, liderlik düzeyinde her türlü formata hazırız. Çünkü tüm bu karmaşık ve sancılı sorunları ancak liderlik düzeyinde çözebiliriz. Bu nedenle Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit ettim ve tüm Avrupa liderleri tarafından da desteklendim ve ardından üçlü bir görüşme bekliyorum."

ABD'NİN BASKISI

Muhtemel ikili müzakereye, Putin'in katılmayı kabul edip etmeyeceği ihtimalini de değerlendiren Zelensky, bunun için ABD'nin baskısına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Putin ile doğrudan görüşmelerde toprak meselelerinin gündemde olacağını kaydeden Zelensky, konuyu ilk kez Trump ve ekibiyle haritalar üzerinden görüşme fırsatı bulduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Zelensky ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.