Zelensky'den Rusya ile ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama

DHA

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sona gelindi..

Ukrayna ve ABD arasında Beyaz Saray'da başlayan gerginlik, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin geri adım atmasıyla çözülürken ateşkes için ise görüşmeler sürüyor..

ABD'nin Rusya ile 'koşulsuz ateşkes' görüşmelerine ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den açıklama geldi..

"RUSYA'NIN İŞGAL ETTİĞİ BÖLGELERİ 'RUS TOPRAKLARI' OLARAK TANIMAYACAĞIZ"

Zelensky, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için mücadele verdiklerini ifade ederek, Rusya'nın ülkesinde işgal ettiği bölgeleri ‘Rusya toprakları’ olarak tanımayacaklarını belirtti.

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN YENİDEN SAĞLANMASI İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Ukrayna'nın tüm topraklarını geri alması durumunda aslında barışın tam anlamıyla sağlanabileceğini kaydeden Zelensky, "Eğer bu toprakların iadesinin diplomatik yollarla zaman içinde gerçekleşmesi konusunda bir uzlaşmaya varılabilirse belki bazı topraklar için bunun tek bir yol olacağını düşünüyorum. Bu nedenle Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması için her şeyi yapacağız." dedi.

ABD İLE RUSYA ARASINDA 'KOŞULSUZ ATEŞKES' GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Savaşın sona ermesini istediklerini ifade eden Zelensky, Suudi Arabistan'daki görüşmeler sırasında ABD'nin ‘koşulsuz ateşkes’ teklifini Ukrayna olarak kabul ettiklerini hatırlattı.

Rusya'nın ise söz konusu ateşkesi kabul etmediğini ama ABD ile Rusya arasında konu ile ilgili ‘kamuya açık olmayan görüşmelerin’ sürdüğüne dikkat çeken Zelensky, "Amerikalılar ile Ruslar arasında bu konuda görüşmelerin olduğunu biliyoruz." açıklamasını yaptı.