Zelensky'den Rusya yorumu: Ateşkesi reddederse ABD'nin güçlü adımlar atacağına güveniyoruz

İHA

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky arasında Beyaz Saray'da yaşanan gerilim sonrası, dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor..

Son olarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile ateşkese ilişkin ABD ile yapılan görüşmelere dair Suudi Arabistan’da konuştu.

"HENÜZ DETAYLARI BİLMİYORUM, ANCAK YAPTIRIMLAR VE UKRAYNA'NIN GÜÇLENDİRİLMESİNDEN BAHSEDİYORUZ"

Rusya'nın ateşkesi reddetmesi durumunda, ABD'nin Rusya'ya karşı sert önlemler alması beklediğini ifade eden Zelenskiyi, "Rusya ateşkesi reddederse ABD'nin güçlü adımlar atacağına güveniyoruz. Henüz detayları bilmiyorum, ancak yaptırımlar ve Ukrayna'nın güçlendirilmesinden bahsediyoruz" dedi.

Suudi Arabistan’daki görüşmede tüm kritik konuların ele alındığını belirten Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

Genel olarak, ABD tarafı Ukrayna'nın savaşı sonlandırmaya yönelik hızlı adımlar atmaya hazır olduğunu göstermesini istedi. Ukrayna bu isteği gösterdiğinde, ABD desteği yenileme sözü verdi ve bunu yaptı. Bu nedenle bunu olumlu bir sonuç olarak görüyorum.

"DOĞRU ANLADIYSAM, BU ADIMLAR 'GÜÇ YOLUYLA BARIŞ' ANLAMINA GELECEK"

Görüşmenin "son derece yapıcı" geçtiğini vurgulayan Zelenskiy, şöyle dedi:

Ardından, Avrupalı ortaklarımız da savaşın bitmesi için attığımız ciddi adımları desteklediklerini açıkladı. 'Top artık Rusya'nın sahasında' dediler. Dolayısıyla, Rusya'ya yönelik yaptırımlar veya diğer baskı araçları, ABD'nin Rusya ile diyaloğuna bağlı olacak. Doğru anladıysam, bu adımlar 'güç yoluyla barış' anlamına gelecek.



Eğer Ruslar, ABD'nin önerisini tıpkı bizim yaptığımız gibi, ne eksik ne fazla kabul etmeye hazır olduklarını gösterirlerse, buna uygun kararlar alınacak. Ancak hazır değillerse, ABD'nin vaat ettiği adımları atacağını umut ediyoruz.

"BUNLAR BİZİM TEMEL KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZDİR"

Ukrayna’nın işgal altındaki toprakları asla Rus toprağı olarak tanımayacağını ifade eden Zelenskiy, son olarak şu ifadeleri kullandı: