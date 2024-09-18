Zimbabve, 200 fili kesip etini halka dağıtacak Zimbabve, şiddetli kuraklığın yol açtığı gıda kıtlığına karşı halkına besin sağlamak için yaklaşık 200 fili kesip etini vatandaşlara dağıtmayı planladığını açıkladı.

Haber Merkezi

Zimbabve'de hükümet, ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle tartışmalı bir karara imza attı.

Hükümet yüzlerce fili ve diğer yaban hayvanını kesip etlerini halka dağıtmayı planlıyor.

200 FİL KESİLECEK

Zimbabve Ulusal Parklar ve Yaban Hayatı Yönetimi Kurumu Sözcüsü Tinashe Farawo, 200 filin kesileceğini açıkladı.

Farawo, ihtiyaç sahibi topluluklara fil avı izni verileceğini belirtti.

Ayrıca kurumun kendisinin de bazı filleri öldüreceğini söyledi.

KURAKLIK HAYVANLARI DA ETKİLİYOR

Zimbabve’de El Nino hava olayı durumu daha da kötüleştirdi.

Geçen aralık ayında 100’den fazla fil kuraklık nedeniyle öldü.

Farawo, ülkenin en sıcak dönemine girilirken önümüzdeki haftalarda daha fazla hayvanın susuzluk ve açlıktan ölebileceği uyarısında bulundu.

"FİL POPÜLASYONU KONTROLDEN ÇIKTI"

Zimbabve Çevre Bakanı Sithembiso Nyoni, ülkedeki fil sayısının ihtiyaçtan fazla olduğunu belirtti.

Hwange Ulusal Parkı’nda 45 binden fazla fil bulunuyor. Ancak park yalnızca 15 bin fili barındırabilecek kapasiteye sahip.

Ülke genelinde bulunan 100 bin civarında fil, ulusal parkların kapasitesinin iki katı.

NAMİBYA'DA DA DURUM AYNI

Namibya ise üç hafta önce duyurduğu plan kapsamında 723 yaban hayvanını kesmeye başladı.

Bu hayvanlar arasında 83 fil, 30 su aygırı ve 60 manda da yer alıyor.

Namibya Çevre Bakanlığı Sözcüsü Romeo Muyunda, bu kararın anayasal görevleri doğrultusunda alındığını vurguladı.

BOTSVANA'DA KESİM YOK

Dünyanın en büyük fil popülasyonuna sahip olan Botsvana ise 130 bin fili olmasına rağmen, komşuları gibi bir kesim planı açıklamadı.

Ülke, filleri halkı beslemek için kullanma konusunda herhangi bir girişimde bulunmadı.