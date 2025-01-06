Zimbabve'de aslanların yaşadığı parkta kayboldu: 5 gün sonra bulundu
DHA

Afrika ülkesi Zimbabve​'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Tinotenda Pudu isimli küçük çocuk, evinden 23 kilometre uzaklıktaki Matusadona Milli Parkı'na girdi ve kayboldu.

Çocuğun yabani meyve yiyerek hayatta kaldığı ifade edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK KAYBOLDU: 5 GÜN BOYUNCA ZORLU KOŞULLARDA HAYATTA KALDI

Parkta yaklaşık 40 aslanın bulunduğu zorlu koşullara rağmen hayatta kalmayı başaran Tinotenda, beşinci gününde park bekçileri tarafından bulundu.

Bekçilerin açıklamasına göre, çocuk başlangıçta bir aracın arkasından koşarken görüldü ancak fark edilmedi.

40 ASLANIN BULUNDUĞU PARKTA GÜNLERİNİ GEÇİRDİ

Dönüş yolunda aynı güzergahta yapılan aramalar sırasında çocuğun ayak izlerine rastlayan bekçiler, Tinotenda’ya ulaşmayı başardı.

Yerel Nyaminyami topluluğu, çocuğun evinin yolunu bulabilmesi için her gün davul çaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Can Badak
Editor