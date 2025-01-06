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Zimbabve'de aslanların yaşadığı parkta kayboldu: 5 gün sonra bulundu

Zimbabve'de aslanların yaşadığı parkta kayboldu: 5 gün sonra bulundu Zimbabve'nin kuzeyindeki Matusadona Milli Parkı'nda kaybolan 8 yaşındaki Tinotenda Pudu, 5 gün sonra sağ olarak kurtarıldı. Aslanların ve fillerin yaşadığı parkta hayatta kalmayı başaran çocuk, park bekçileri tarafından bulundu.