Zohran Mamdani'den 'yemin' paylaşımı: Osmanlı dönemine ait Kur'an vurgusu yaptı

Yeni yılın ilk gününde Broadway Caddesi'ndeki New York Belediye binasının merdivenlerinde binlerce kişinin hazır bulunduğu halka açık törene katılan New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, burada ikinci defa yemin ederek belediye başkanlığı görevini resmen devralmıştı.

KUR'AN-I KERİM'E EL BASARAK YEMİN ETTİ

Seçim sürecinde genç Belediye Başkanı'nı açıktan destekleyen ABD Senatörü Bernie Sanders'in eşliğinde kürsüye gelen Mamdani, eşi Rama Duwaji'nin tuttuğu Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etmişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI: "OSMANLI SURİYE'SİNDEN KALMA EL YAZMASI"

Mamdani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, geçen hafta ​​​​​​​üzerine yemin ederek göreve başladığı Kur'an'a dair açıklamalarda bulundu.

Eski City Hall metro istasyonunda düzenlenen yemin törenindeki Kur'an-ı Kerim'in, Arturo Schomburg'a ait 18. yüzyıldan kalma olduğuna dikkati çeken Mamdani, bunun, Osmanlı dönemi Suriye'sinden kalma el yazması bir nüsha olduğunu kaydetti.

NEW YORK KÜTÜPHANESİ'NİN ANA BİNASINDA SERGİLENECEK

Mamdani, eserin siyah mürekkeple yazıldığını, metinde bazı bölümlerin ise kırmızı renkle vurgulandığını ifade etti.

New York'un yeni döneminin bir parçası olarak gösterdiği bu Kur'an'ın tüm New Yorklulara ait sayıldığını vurgulayan Mamdani, eserin New York Halk Kütüphanesi'nin (NYPL) ana binasında sergileneceğini ve bugün itibarıyla ziyarete açıldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" olmuştu.

CBS News kanalının verilerine göre seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullanmış, bunun "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" olduğu vurgulanmıştı.

Mamdani, 1 Ocak'ta halka açık alanda binlerce New Yorklunun katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştı.