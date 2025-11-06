Zohran Mamdani'nin katıldığı programda verdiği "ilk yurt dışı ziyareti" yanıtı yeniden gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya, ABD'nin New York şehrinde yapılan tarihi seçimi konuşuyor...

New York, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçim ile yeni belediye başkanını belirledi.

Demokrat Müslüman Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, seçimi rekor bir katılımla kazandı.

NEW YORK'UN BAŞINA GEÇEN EN GENÇ VE İLK MÜSLÜMAN İSİM

Mamdani, kentin başına geçen en genç ve ilk Müslüman isim oldu.

Ayrıca bu seçimi tarihi yapan başka bir detay ise Mamdani'nin seçimi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail lobisine karşı kazanması.

SEÇİMİ KAZANDIRAN KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Oyların yüzde 50'sinden fazlasını toplayan Zohran Mamdani'ye dair farklı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu kez, Mamdani'nin CNB News kanalında belediye başkan adaylarında katıldığı bir münazarada verdiği 'İsrail' cevabı, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

ADAYLARDAN "İSRAİL" CEVABI

Söz konusu görüntülere göre, New York belediye başkanlığı için yarışan bütün adaylara, "New York Belediye Başkanı'nın yapacağı ilk yurt dışı ziyareti her zaman önemli görülür. İlk olarak nereye gidersiniz?" sorusu yöneltildi.

Adaylardan ise, "İsrail" cevabı geldi.

MAMDANİ'DEN "NEW YORK'TA KALIRIM" YANITI

Filistin'e verdiği destek ile bilinen Mamdani ise "New York'ta kalırım." yanıtında bulundu.

Zohran Mamdani'nin yanıtı. sosyal medyada kısa sürede hızla yayılarak takdir topladı.