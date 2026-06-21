Dünyanın en sıra dışı bölgesi: Bu kasabada herkes toprağın altında yaşıyor

Güney Avustralya'nın kurak bölgesinde yer alan Coober Pedy, sadece zengin opal madenleriyle değil, "dugout" adı verilen sıra dışı yer altı evleriyle dikkat çekiyor.

Yaz aylarında yüzeydeki hava sıcaklıkları bunaltıcı seviyelere ulaştığı için, bölge halkı serin kalabilmek adına yaşam alanlarını toprağın altına kurmayı tercih ediyor.

Bu yapılar, yatak odası, mutfak, salon gibi tüm temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde konforlu alanlara dönüştürüldü.

Sadece evler değil, bir kasaba yer altında

Coober Pedy’de yer altı yaşamı yalnızca konutlarla sınırlı kalmıyor. Kasabada yer altı otelleri, müzeler, dükkanlar ve hatta kiliseler bulunuyor.

Dışarıdan bakıldığında sıradan bir kapı gibi görünen bu girişler, içeride oldukça geniş ve dengeli bir sıcaklığa sahip yaşam alanlarına açılıyor.

Bu pratik çözüm, kasaba sakinlerinin enerji gerektiren soğutma sistemlerine ihtiyaç duymadan, doğal bir serinlikte yaşamalarını sağlıyor.

Maden işçiliğinden turistik merkeze

Kasabanın gelişimi, dünya opal üretiminin büyük kısmını karşılayan maden faaliyetlerine dayanıyor.

1920 yılında resmileşen bu kasabada, işçilerin sıcakla baş etmek için geçici bir çözüm olarak başvurduğu yer altı yaşamı, zamanla kasabanın kalıcı bir kimliği haline geldi.

Bugün Coober Pedy, hem madencilik faaliyetleriyle hem de bu sıra dışı yer altı yaşamını yerinde görmek isteyen turistlerin yoğun ilgisiyle anılmaya devam ediyor.