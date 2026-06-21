Osmaniye'de YKS maratonu hüzünle bitti: Son anda gelen aday içeri alınmadı

Üniversite hayalleri için verilen çaba, bugün meyvelerini verecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), dün gerçekleştirildi.

Bugün ise ikinci ve üçüncü oturumlarının yapıldığı sınavda öğrenciler sıralarda, veliler ise okul bahçelerinde ter döküyor.

Her yıl yaşanan geç kalma manzaraları bu sene de kameralara yansıdı.

Bir tarafta koşarak saniyelerle yetişenler üniversite adayları, diğer yanda ise yetişemeyerek kendine bir sene de çalışma süresi verenler...

OSMANİYE'DE DE AYT BAŞLADI

Bunlara bir yenisi daha eklendi ancak bu kez görüntüler izleyenleri ikiye böldü.

Osmaniye'de YKS ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

Kent genelinde 42 binada bulunan 785 salonda, 13 bin 413 aday üniversite hayali için ter döktü.

SİMİT SATICISI SÜRE UYARISI YAPTI

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde yoğunluk yaşanırken, veliler de okul çevrelerinde çocuklarını bekledi.

Osmaniye Anadolu Lisesi önünde simit satan bir seyyar satıcı ise simit satmaktan çok sınav saatini takip ederek aday ve velileri kapıların kapanmasına kalan süre konusunda sık sık uyardı.

'AL, AL' SLOGANLARI İŞE YARAMADI

Osmaniye Anadolu Lisesi’nde kapıların kapanmasına saniyeler kala okula ulaşan bir aday, son anda sınava yetişebilmek için koşmaya başladı.

Adayın koştuğunu gören veliler, alkışlarla birlikte "Al, al" sloganları atarak destek verdi.

ÖĞRENCİ TÜM ÇABALARA RAĞMEN İÇERİ ALINMADI

Ancak tüm çabalara rağmen sınav saatinin dolmasıyla kapılar kapandı ve öğrenci içeri alınmadı.

AYT’nin başlamasıyla birlikte veliler okul bahçeleri ve çevresinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürürken, sınav maratonu kent genelinde sorunsuz şekilde devam etti.