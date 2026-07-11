Dusan Vlahovic'ten Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah-beyazlıların uzun süredir transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan basınından son olarak Vlahovic transferinde Beşiktaş'ı üzecek bir iddia gündeme geldi.

BEKLEMEYE ALDI

Sırp golcünün Beşiktaş'ın teklifini beklemeye alarak yeniden Torino ekibi ile yakınlaşmaya başladığı öne sürüldü.

JUVENTUS TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Tuttosport'un haberine göre; Juventus'un ise Vlahovic ile yeniden sözleşme imzalama konusunda temkinli davrandığı ve Randal Kolo Muani'nin transfer sürecine göre hareket edeceği belirtildi.

Haberde ayrıca Vlahovic'in Juventus'a tekrar katılabilmek için ekonomik taleplerinde daha esnek olduğu da vurgulandı.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Geride bıraktığımız sezon Juventus'ta 13'ü ilk 11 olmak üzere 23 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 10 gol ve 2 asistle mücadele etti.

35 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız oyuncunun Juventus ile olan sözleşmesi 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla sona ermişti.