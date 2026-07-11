Thibaut Courtois: Uluslar Ligi'nde oynamak istemiyorum

Los Angeles Stadyumu'nda oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı hakem Michael Oliver yönetti.

İspanya, 30'uncu dakikada Fabian Ruiz'in kaydettiği golle öne geçerken, Belçika 41'inci dakikada Charles De Ketelaere'nin kafa golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da galibiyet golü için mücadele ederken, 88'inci dakikada Mikel Merino sahneye çıktı.

Merino'nun golüyle rakibini 2-1 mağlup eden İspanya, adını yarı finale yazdırdı.

İspanyollar, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

EMEKLİ OLMAKLA TEHDİT ETTİ

Maçın ikincisi sakatlık geçiren ve oyundan alınan Thibaut Courtois, karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kariyerini Real Madrid'de sürdüren 34 yaşındaki file bekçisi, Belçika Futbol Federasyonu'nu emekli olmakla tehdit etti.

Başarılı kaleci, Uluslar Ligi'nde oynamak istemediğini ve milli takıma 1 yıl ara vermek istediğini duyurdu.

Courtois, bu isteğinin kabul olmaması halinde ise milli takımı bırakacağını ifade etti.

"ULUSLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTEMİYORUM"

Marca'ya konuşan Courtois, maç sonu şu açıklamalarda bulundu:

“Federasyonla konuşup milli takıma 1 yıl ara vermek ve EURO 2028 Elemeleri ile birlikte geri dönmek istiyorum. Uluslar Ligi'nde oynamak istemiyorum. Eğer federasyon bunu kabul etmezse İspanya ile oynadığımız maç kariyerimin son milli maçı olabilir.”