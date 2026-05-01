Düzce'de balkonda oturan kişinin aracı gözlerinin önünde soyuldu

Düzce'nin Merkez ilçesinde bulunan Aziziye Mahallesi’nde Hüseyin İ. ve eşi, balkonda oturdukları sırada evlerinin önünde park halinde bulunan ve kapıları kilitlenmemiş olan otomobilde bir kişinin olduğunu fark etti.

Durumu hemen polis ekiplerine bildiren çift, şüpheliyi gözlemlemeye devam etti.

HIRSIZI YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİLER

Otomobilin içinden araç parçaları, kıyafetler ve iş aletlerini çuvala dolduran kadın şüpheli, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak Hüseyin İ. ve mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Yaşanan hırsızlık anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, gözaltına alınan şüphelinin daha önce de “hırsızlık” suçundan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.