Düzce'de motosikletlinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Düzce'de iki cip ve motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Cipin motosiklete çarptığı kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Düzce'de D-100 kara yolunun Çoban kavşağı mevkiinde 11 Temmuz’da V.A. yönetimindeki cip, aynı yönde ilerleyen Ceyhun Karslıoğlu idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Aynı istikamette ilerleyen başka bir cip de duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.
Cipin altında sıkışan motosiklet sürücüsü Karslıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
FECİ KAZA KAMERADA
Kaza anına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.
Cipin önünde seyreden motosiklete çarptığı anlar görüntülere yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)