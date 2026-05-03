Edirne'de 14 yaşındaki Gizem'i pompalıyla öldüren şüpheli tutuklandı

Edirne'de kan donduran bir olay meydana geldi...

Menzilahir Mahallesi'nde A.Ç. adı erkek çocuk, henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşı Gizem Özdemir ile tartıştı.

Tartışma sırasında A.Ç., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Özdemir'e ateş edip, kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Gizem Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKALANDI

Gizem Özdemir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, kaçan A.Ç.'yi bir süre sonra yakalayarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Özdemir'i tüfekle vurarak öldüren A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.