Edirne'de alkol alan iki arkadaşın kayıp anahtar kavgası kameraya yansıdı

Edirne'de akılalmaz olay...

Kentte iki arkadaş gece saatlerinde beraber alkol aldı.

Daha sonra birlikte alkol alan iki arkadaş arasında otomobil anahtarının kaybolması sebebiyle tartışma çıktı.

KAVGAYA TUTUŞTULAR

Kısa sürede büyüyen tartışma, sokak ortasında tekme ve yumrukların konuştuğu bir kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kavga anları çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan iki arkadaşın kavgası o sırada olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alındı.