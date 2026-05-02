Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı: İki üvey kardeşini öldürdü

Şanlıurfa'nın Bircek ilçesine bağlı Cibinören Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ahmet Kılıç ile üvey kardeşleri Hamza ve Sabri Kılıç arasında tartışma çıktı.

ÜVEY KARDEŞLERİNE ATEŞ AÇTI

Tartışma sırasında Ahmet Kılıç, tabanca ile üvey kardeşlerine ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği Hamza ve Sabri Kılıç kardeşler, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulans ile Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç kardeşler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İki kardeşin cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Ahmet Kılıç, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu Şanlıurfa–Gaziantep Otoyolu'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.