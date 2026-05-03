Edirne'de Moldova plakalı araçta 90 kilo yasaklı madde ele geçirildi

Sınırda kaçakçılık girişimini müsamaha yok.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyonda imza attı.

Edirne Gişeler mevkiinde İstanbul istikametinde seyreden Moldova plakalı araç durduruldu.

90 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada, daralı ağırlığı 90 kilo 200 gram olan skunk maddesi ele geçirildi.

Ayrıca araçtan, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 5 euro ve 3 dolar çıktı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda Moldova vatandaşı V.C. ve P.A. gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında "uluslararası uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

Şüphelilerin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.