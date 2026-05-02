Edirne'de 'yol verme' kavgasında 8 kişi gözaltına alındı

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde yaya olan 2 grup arasında 'yol verme' tartışması çıktı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavga daha da büyüdü.

Yaşanan arbede sonrası 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan U.G., A.G. ve N.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

8 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.