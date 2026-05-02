Edirne'de 'yol verme' kavgasında 8 kişi gözaltına alındı
Sabuni Mahallesi'nde iki grup arasında 'yol verme' kavgası çıktı. Tarafların birbirlerine saldırmasıyla büyüyen arbede sonrası 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından 8 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin tahkikat başlatıldı.
Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde yaya olan 2 grup arasında 'yol verme' tartışması çıktı.
Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.
3 KİŞİ YARALANDI
Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavga daha da büyüdü.
Yaşanan arbede sonrası 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaralanan U.G., A.G. ve N.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
8 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)