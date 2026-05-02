İsrail’in Lübnan’a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 659’a çıktı

ABD ile düzenledikleri ortak saldırılarda İran'ı hedef alan İsrail, ABD-İran arasında sağlanan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savunarak saldırılarını sürdürdü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

YAŞAMINI YİTİREN SAYISI 2 BİN 659'A ULAŞTI

Paylaşımda, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 659’a, yaralı sayısının ise 8 bin 183’e ulaştığı belirtildi.

İsrail'in saldırılarında 16 hastanenin zarar gördüğü ve 103 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi.

BELDELER İŞGAL EDİLDİ

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

1 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

''GEÇİCİ ATEŞKES UZATILMIŞTI''

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.