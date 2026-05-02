İsrail’in Lübnan’a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 659’a çıktı
İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 41 artarak 2 bin 659'a yükseldiği bildirildi. Saldırılarda 16 hastanenin zarar gördüğü, 103 sağlık çalışanının bu süreçte hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD ile düzenledikleri ortak saldırılarda İran'ı hedef alan İsrail, ABD-İran arasında sağlanan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savunarak saldırılarını sürdürdü.
Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.
BELDELER İŞGAL EDİLDİ
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
1 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ
Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
''GEÇİCİ ATEŞKES UZATILMIŞTI''
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.