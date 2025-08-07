719 LGS şampiyonundan 300’ü ilk tercihine yerleşemedi

Eğitim alanında sınav sezonu geride kaldı.

Üniversite tercih süreci şu sıralar devam ederken liselere giriş için bu adım da tamamlandı.

15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nca 11 Temmuz'da açıklandı.

14-24 Temmuz'da yerleşmek istedikleri liselere tercihlerini yapan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159'unu doldurdu, yerleştirme oranı ise yüzde 95,57 olarak gerçekleşti.

719 ŞAMPİYONDAN 300'Ü İLK TERCİHİNE GİREMEDİ

719 öğrencinin 500 tam puan alması bakımından tartışmalara neden olan sınavdan sonra bu birincilerin akıbeti de merak ediliyordu.

Bu kapsamda 719 şampiyondan 300’ü ilk tercihine yerleşemedi.

Şampiyonların ve iyi derece yapanların tercihleri ise belli okullarda yoğunlaştı.

TÜM KONTENJANLARI ŞAMPİYONLARLA DOLDURDU

Bu yıl, İstanbul Erkek Lisesi 150, Galatasaray Lisesi 100, Kabataş Erkek Lisesi ise İngilizce için 90, Almanca için 60 kontenjanının tamamını 500 tam puan alan lise öğrencileriyle doldurarak, en yüksek puanla öğrenci alan liseler oldu.

YÜKSEK PUANLA ÖĞRENCİ ALAN DİĞER OKULLAR

En yüksek taban puanla öğrenci alan liseler sıralamasında, 495,35 puanla İstanbul Atatürk Fen Lisesi Almanca bölümü ikinci olurken, Ankara Fen Lisesi 494,50 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

İzmir Atatürk Lisesi, İzmir Fen Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Almanca bölümü, İstanbul Atatürk Fen Lisesi İngilizce bölümü ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi ise 493,96 puanla dördüncü sırayı paylaştı.

Beşinci sırada 493,80 puanla Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi, altıncı sırada 489,38 puanla Tofaş Fen Lisesi, yedinci sırada 489,01 puanla Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi İngilizce bölümü ile Pursaklar Fen Lisesi, sekizinci sırada 487,92 puanla Çapa Fen Lisesi, dokuzuncu sırada 487,76 puanla Haydarpaşa Lisesi, onuncu sırada ise 486,22 puanla Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi yer aldı.