2025-YDS/2 sonuçları açıklandı

- ÖSYM, 16 Kasım'da uygulanan 2025-YDS/2 sınav sonuçlarını açıkladı.
- Sonuçlara, ÖSYM'nin resmi sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerle erişilebilecek.
- Adaylar, sonuçları '<a href="https://sonuc.osym.gov.tr">https://sonuc.osym.gov.tr</a>' adresinden görebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bir son dakika bilgisi paylaştı.
Adayların heyecanla beklediği bir sınavın sonuçları daha belli oldu.
YDS/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım'da uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
2025-YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanarak, adayların erişimine açıldı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.