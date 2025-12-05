Abone ol: Google News

2025-YDS/2 sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin 16 Kasım'da gerçekleştirdiği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçları belli oldu. Adaylar, ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımlanan sonuçlara T.C. kimlik numaları ve şifreleriyle erişecek.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 10:22
2025-YDS/2 sonuçları açıklandı
  • ÖSYM, 16 Kasım'da uygulanan 2025-YDS/2 sınav sonuçlarını açıkladı.
  • Sonuçlara, ÖSYM'nin resmi sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerle erişilebilecek.
  • Adaylar, sonuçları '<a href="https://sonuc.osym.gov.tr">https://sonuc.osym.gov.tr</a>' adresinden görebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bir son dakika bilgisi paylaştı.

Adayların heyecanla beklediği bir sınavın sonuçları daha belli oldu.

YDS/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım'da uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

2025-YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanarak, adayların erişimine açıldı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

