Akran zorbalarına kötü haber! MEB müfredata aldı Son zamanlarda yaygınlaşan akran ve siber zorbalığına ilişkin, Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, siber zorbalık ve akran zorbalığı müfredata aldığını duyurdu.

AA

Son zamanlarda akran zorbalığı, okullarda yaygınlaşmaya başladı...

Bu anlamda sosyal medyaya düşen videolar, izleyenlerin kanını donduracak nitelikte.

Birbirine zarar veren öğrencilerin durumuna son vermek için ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti.

Aileleri de endişe içerisinde bırakan bu duruma ilişkin MEB, siber zorbalık ve akran zorbalığı müfredata aldı.

Amaç: Öğrencilerin sorumluluk almasını sağlamak

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullarda seçmeli dersler kapsamına alınan "okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları" kapsamında siber zorbalık ve akran zorbalığıyla mücadeleyi öğrencilere anlatacak.

Dersin müfredatı ile öğrencilere toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci kazandırmak, toplumsal sorunlara farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Öğrencilerin sosyal sorumlulukları anlamalarını ve bu sorumlulukları etkili şekilde yerine getirmelerini sağlayacak içeriklerin yer aldığı müfredatta, öğrencilere sadece teorik bilgi değil aynı zamanda günlük yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı etkileşimli eğitim ortamları oluşturulacak.

Dijital şiddet türleriyle baş etme yolları üzerinde durulacak

"Toplumsal değerler ve ahlak" ünitesinde; toplumsal değer, etik, ahlak, toplumsal sorun, akran zorbalığı, dijital güvenlik, dijital değer gibi kavramlar üzerinde durulacak.

Dijital güvenlik, dijital bağımlılık, siber takip, siber dolandırıcılık, siber tehdit, siber zorbalık, siber taciz, siber istismar kavramları üzerinde durulacak derste, dijital şiddet türleriyle baş etme yolları üzerinde tartışmalar yapılacak.

Toplumsal değerlerin toplumsal bütünleşmedeki rolünün açıklanacağı derste, sevgi, saygı, eşitlik, doğruluk, çalışkanlık, şefkat ve merhamet sahibi olmanın toplumsal hayata katkısı üzerinde durulacak. Sosyal sorumluluğun temel değerlerinin ve ahlak ilkelerinin tanımlanacağı derslerde, sosyal sorumluluk sahibi bireyin özellikleri örnekler üzerinden açıklanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)