AÖF kayıt yenileme 2025-2026: Ders ekle-sil işlemleri ve kayıt ücreti

Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı akademik takvime göre, güz dönemi kayıt yenileme (ekle-sil) işlemleri 6 Ekim 2025 Pazartesi günü başlayacak.
İşlemler, 17 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.
AÖF kayıt yenileme süreci tamamen online yürütülüyor.
İki aşamada tamamlanacak:
Ders Seçimi (Ekle-Sil)
Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesi
Seçilen dersler onaylandıktan sonra, kayıt yenileme harcı (öğrenim ücreti ve varsa dönemlik katkı payı) belirtilen bankalara yatırılacak.
Öğrenciler, ders seçim işlemini tamamlamadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak. Bu nedenle ders seçimi yapılmadan kayıt yenileme işlemleri tamamlanamayacak.