AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL ders geçme notu kaç?

Lise öğrenimini Açıköğretim Lisesi (AÖL) üzerinden tamamlayan öğrenciler 2024-2025 eğitim öğretim yılı 4. dönem (ek sınav) sınavları için meraklı bekleyişlerini sürdürüyor.

23-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşen sınavların ardından öğrenciler katılım sağladıkları sınavların sonuçları için araştırmalarını hızlandırmış durumda.

Milli Eğitim Bakanlığınca paylaşılan takvim doğrultusunda AÖL ek sınan sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandı. Peki AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL EK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda AÖL ek sınav sonuçları 1 Eylül’de açıklandı.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.