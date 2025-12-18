Bursa'da Orman Akademisi’nde doğa bilinci büyüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Orman Çocuk Akademisi (BOÇAK), kuruluşundan bu yana binlerce çocuğa doğayı koruma bilinci kazandırarak orman sevgisini erken yaşta aşılıyor. Akademide bugüne kadar 18 bin 248 öğrenci eğitim aldı.

DOĞA İÇİNDE UYGULAMALI EĞİTİM

Okul öğretmenleri eşliğinde akademiye gelen öğrenciler, orman mühendislerinin rehberliğinde doğayla iç içe etkinliklere katılıyor. Çocuklar; ağaçlarla ilgili oyunlar oynuyor, böceklerin yaşam döngüsünü öğreniyor, kuş yuvası boyama ve çizgi film izleme gibi aktivitelerle çevre bilinci kazanıyor.

Akademide ayrıca orman yangınlarının önlenmesi, ormancılık mesleğinin tanıtımı, ormanın insan yaşamındaki önemi ve ormancılık tarihine dair bilgiler de çocuklara aktarılıyor.

SELÇUKLU YILDIZINDAN İLHAM ALAN AKADEMİ

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Bursa Orman Çocuk Akademisi’nin Orman Genel Müdürlüğü’nün desteklediği bir proje kapsamında 2022 yılında kurulduğunu söyledi.

Akademi binasının mimarisinde 8 köşeli Selçuklu yıldızından ilham alındığını belirten Şahan, bu tasarımın merhamet, doğruluk, sadakat, cömertlik ve şükür gibi değerleri simgelediğini ifade etti.

ÇINAR AĞACI TEMALI EĞİTİM ALANLARI

Binanın iç tasarımında çınar ağacının esas alındığını vurgulayan Şahan, akademide 5–10 yaş grubundaki çocuklar için özel olarak tasarlanmış sınıflar bulunduğunu dile getirdi. Bu alanlarda ağaç, orman ve iklim değişikliğine yönelik deneyler yapılabildiğini aktaran Şahan, doğa müzesi, balmumu heykeller ve ormancılık tarihini yansıtan bölümlerin de akademide yer aldığını söyledi.

Akademi bahçesinde ise 96 farklı bitki türünün bulunduğu gözlem ve uygulama alanlarıyla çocuklara açık hava eğitimleri veriliyor.

"HER ÇOCUK YEŞİL VATAN'IN GELECEĞİ"

Akademinin temel amacının çocuklara orman sevgisi kazandırmak olduğunu vurgulayan Şahan, “Aynı zamanda ormancılık mesleğimizi ve kurumumuzun yürüttüğü hizmetleri tanıtıyoruz. 2022’den bu yana 18 bin 248 öğrenciyi akademimizde ağırladık. Hedefimiz Bursa’daki tüm çocuklara ulaşmak” dedi.

Şahan, çocuklarda erken yaşta çevre farkındalığı oluşturmanın, daha yeşil ve sağlıklı bir gelecek için büyük önem taşıdığını ifade etti.

OKULLARDAN AKADEMİYE TAM NOT

Geçit Yunus Emre İlkokulu Müdürü Erkan Sevindik de akademinin öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bıraktığını belirterek, çocukların doğaya karşı daha duyarlı hale geldiğini söyledi.

Sevindik, akademi ziyaretleri sonrası öğrencilerle değerlendirme çalışmaları yaptıklarını aktararak, “Çocukların çizdikleri resimlerde bile ağaçlara ve çevreye karşı gelişen duyarlılığı net şekilde görüyoruz. Bu bilinçle yetişen çocuklar, gelecekte doğayı koruyacak bireyler olacak” ifadelerini kullandı.

MİNİKLERDEN DOĞAYA BÜYÜK SEVGİ

Akademiye katılan 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Öykü Asel Askeroğlu ise burada doğayı nasıl koruyacağını öğrendiğini söyledi. Kozalak toplayıp resim yaptıklarını, kuş evleri boyadıklarını anlatan Askeroğlu, “Burayı çok sevdim. Bence burası çok güzel” dedi.