Erzincan'da üstün yetenekli öğrenciler, atıkları sanata dönüştürüyor

Erzincan’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim alan üstün yetenekli öğrenciler, atık malzemelere “çöp” değil, sanatın hammaddesi gözüyle bakarak çevre bilinciyle estetik üretimi buluşturuyor.

EVSEL ATIKLAR, ATÖLYEDE YENİDEN HAYAT BULUYOR

BİLSEM bünyesindeki görsel sanatlar atölyesinde yürütülen çalışmalarda öğrenciler; pipet, plastik, kâğıt ve pet şişe gibi evsel atıkları önce sınıflandırıyor, ardından farklı tekniklerle işleyerek sanat eserlerine dönüştürüyor.

Öğrenciler, teorik sanat bilgilerini uygulamaya aktararak sürdürülebilir ve özgün çalışmalar ortaya koyarken, geri dönüşüm malzemeleri hayal güçleriyle birleşerek tablo, biblo ve üç boyutlu eserler hâline geliyor.

İLERİ DÖNÜŞÜMLE SANAT VE ÇEVRE BİLİNCİ

Görsel sanatlar öğretmeni Ali Tütüncüoğlu, atölye çalışmalarında ileri dönüşüm ve sürdürülebilir sanat anlayışını esas aldıklarını söyledi.

Öğrenciler, veliler ve kurumların desteğiyle bir atık malzeme havuzu oluşturduklarını belirten Tütüncüoğlu, “Bu havuzda biriken evsel atıklarla çok nitelikli eserler ortaya koyuyoruz. Öğrencilerimiz özgün düşünme becerileri yüksek bireyler. Bu da çalışmaların kalitesine doğrudan yansıyor” dedi.

GELENEKSEL İLE ÇAĞDAŞ SANAT BİR ARADA

Atölyede yalnızca geri dönüşüm değil, sanatın tarihsel boyutunun da ele alındığını vurgulayan Tütüncüoğlu, geleneksel sanatlarla çağdaş sanat anlayışını bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Tütüncüoğlu, “Amacımız, sanat tarihinde iz bırakabilecek bireyler yetiştirmek ve öğrencilerimizi bu doğrultuda yönlendirmek” diye konuştu.

ESERLER SERGİYLE SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

Yıl boyunca hazırlanan çalışmalar, dönem sonunda açılan sergilerle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Sergiler, hem estetik yönleriyle dikkat çekiyor hem de geri dönüşümün sanattaki dönüştürücü gücünü gözler önüne seriyor.

"ATIĞIN İÇİNDEKİ GÜZELLİĞİ GÖRÜYORUZ"

BİLSEM’de eğitim alan Erzincan Fen Lisesi öğrencisi Elifnaz Karslı, atık malzemeleri sanat çalışmalarında kullanmanın hayal gücünü geliştirdiğini söyledi. Karslı, “Herkesin çöp olarak gördüğü bir malzemeye biz farklı hikâyeler katabiliyoruz. Atık gibi görünen bir pet şişe, bizim için bambaşka bir sanat eserine dönüşebiliyor” ifadelerini kullandı.

"HER FIRÇA DARBESİ YENİ BİR HAYAT"

Öğrencilerden Melisa Bahadır da atıklara ikinci bir hayat verdiklerini belirterek, “Burada her fırça darbesi bir nefes, her renk yeni bir hayat anlamına geliyor. Anlamsız görülen eşyalar, hayal gücümüzle sanat eserine dönüşüyor” dedi.