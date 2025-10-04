Geri sayım başladı: MEB'den tatil müjdesi...

2025-2026 eğitim yılı tam gaz devam ediyor...

Öğrencilerin sınav telaşları başlayacakken, ara tatil tarihleri de merak ediliyor.

Hem veliler, hem öğrenciler sömestr öncesi nefes aldıracak olan Kasım 2025 ara tatili için geri sayıma başladı.

Gözler ise MEB'in takviminde...

ARA TATİL MÜJDESİ

Öğrencilerin ilk molası olan Kasım ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

Hafta sonlarıyla birleştiğinde öğrenciler toplam 9 gün boyunca derslerden uzak kalacak.

İlkokul, ortaokul ve liselerdeki tüm öğrenciler bu süreçte dinlenme imkânı bulacak.