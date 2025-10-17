Gezici kütüphaneler bu yıl 1057 noktaya ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gezici kütüphanelerin, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda bilgi ve kültürü ülkenin en ücra köşelerine taşıdığını vurguladı.

77 GEZİCİ KÜTÜPHANE, 277 BİN KİTAPLA TÜRKİYE'Yİ DOLAŞIYOR

Bakan Ersoy, gezici kütüphanelerin kapsamına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Gezici kütüphanelerimiz, bilgiye açılan en güzel kapılarımız. 78 gezici kütüphane, 277 bin 744 kitap ve 456 süreli yayınla hizmet veriyoruz.”

Ersoy, bugüne kadar 1057 farklı noktada vatandaşlarla buluştuklarını, her ay ortalama 21 bin 551 kilometre, yılda ise yaklaşık 250 bin kilometre yol katettiklerini aktardı.

"SADECE KİTAP DEĞİL UMUT VE BİLGİ TAŞIYORUZ"

Gezici kütüphanelerin sadece kitap dağıtmakla kalmadığını belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

Köylerden kasabalara, şehirlerden yaylalara uzanan bu yolculukta çocuklarımıza okuma sevgisi kazandırdık, gençlerimizi araştırmaya teşvik ettik, vatandaşlarımızı kültürle buluşturduk. Sadece kitap değil, umut ve bilginin ışığını da taşıdık.

Bakan Ersoy, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

“Dün olduğu gibi, Türkiye Yüzyılı’nda da bilgi ve kültürü ülkemizin en ücra köşelerine ulaştırmayı sürdüreceğiz.”