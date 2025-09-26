Hakkari'de İran sınırında öğrenciler için 15 bin kitaplık kütüphane açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, İran sınırındaki Esendere beldesinde 750 metrekarelik alanda 250 öğrenci kapasiteli kütüphane hizmete girdi.

2 Temmuz’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılan Esendere Halk Kütüphanesi, 15 bin kitaplık koleksiyonu, çalışma salonları, internet erişim alanları, çocuk bölümü ve ödünç hizmetleriyle bölgenin en kapsamlı eğitim merkezlerinden biri oldu.

ÖĞRENCİLERE SESSİZ VE GÜVENLİ ORTAM

Kütüphanenin açılmasıyla birlikte evde ders çalışmakta zorlanan öğrenciler, sessiz ve ferah bir ortamda çalışma imkânı buldu. İnternet erişimi olan bilgisayar sınıfı da ödev ve araştırmalar için öğrencilere destek sunuyor.

Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, kütüphanenin belde için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Daha önce öğrencilerimiz ev ortamında çok zor şartlarda ders çalışıyordu. Artık sessiz, ferah ve güvenli bir ortamda ders çalışabiliyorlar. Personelimiz haftanın 7 günü hizmet veriyor. Öğrencilerimiz istedikleri kaynağa ulaşabiliyor.

Yakın zamanda öğrencilere ücretsiz çay, kek ve meyve suyu ikramı yapılacağını da duyurdu.

15 BİN KİTAP, KONFERANS SALONU VE ETKİNLİK ALANI

Yüksekova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Ziya Kızılboğa, kütüphanedeki kaynakların 10 bininin yetişkinlere, 5 bininin ise çocuk bölümüne ayrıldığını belirtti. Ayrıca 20 güncel süreli yayının bulunduğunu, 50 koltuklu konferans salonunda ise film gösterimleri ve tiyatro etkinliklerinin yapılabileceğini söyledi.

ÖĞRENCİLERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Kütüphaneyi kullanan öğrenciler, daha önce evde çalışmakta zorlandıklarını anlatarak yeni imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sema Baran: “Evde minderin üzerinde ders çalışıyordum, çalışma masam ve kitabım yoktu. Şimdi her kitaba rahatça ulaşabiliyoruz. Çok güzel bir ortam oluştu.”

Cihan Işık: “Kalabalık bir ailede olduğum için verimli çalışamıyordum. Şimdi istediğimiz roman elimizin altında, satranç oynuyoruz, bilgisayarda araştırma yapıyoruz, film izleyebiliyoruz.”

Şevin Altınoluk: “Eskiden kitap için ilçe merkezine gitmek zorunda kalıyorduk. Burada internetten kitaba kadar her şey var. Ders çalışma isteğimiz de arttı.”

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Esendere Halk Kütüphanesi, hem donanımı hem de sunduğu imkanlarla kısa sürede beldenin en önemli eğitim merkezlerinden biri haline geldi.