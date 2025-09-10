Üniversite eğitimine ailesinde ayrı bir şehirde başlayacak olan öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 81 ilinde bulunan devlet yurtlarında konaklamak için başvurularını tamamladı.

2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala barınma ihtiyacını karşılamak için Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendireme işlemlerinin başlamasıyla birlikte öğrenciler için geri sayım başladı. Peki, KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı herhangi bir sonuç takvimi paylaşmadı. Başvuru işlemleri 6 Eylül’de tamamlanırken değerlendirme işlemleri başladı.

Genellikle KYK yurt başvurusu değerlendirme işlemleri 10 gün içerisinde tamamlanıyor. Başvuru sayısı ve diğer detaylara göre bu süre uzayabilirken sonuçların en geç 15 Eylül’e kadar paylaşılması bekleniyor.

KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek.