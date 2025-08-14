LGS 2. nakil sonuçları açıklandı

İkinci nakil döneminin sona ermesiyle birlikte Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde kritik bir eşik daha geride kaldı.

Öğrenciler ve veliler yerleştirme sonuçlarını merakla beklerken gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi.

Binlerce öğrencinin tercih ettiği okullara yerleşip yerleşemediği bugün itibarıyla netleşti.

MEB, yaptığı açıklamayla nakil sonuçlarının açıklandığını paylaştı.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı LGS yerleştirme sürecinde ikinci nakil (3. ek tercih) sonuçlarını 14 Ağustos 2025 Perşembe günü itibariyle erişime açtı.

YERLEŞTİME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YERLEŞTİRME SÜRECİ 22 AĞUSTOS'TA SON BULACAK

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Böylece 22 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.