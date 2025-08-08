LGS nakil tercih sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrencinin beklediği son dakika haberi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarının ardından, bugün yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı.

Bu sonuçlar ile tercih ettikleri okullarda yerleşme şansı bulamayanlar, yeniden okul tercihi yapabilecek.

SONUÇLAR E-OKUL ÜZERİNDEN ÖĞRENİLECEK

LGS 1. nakil sonuçları, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, sonuçlara T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle erişebilecek.

İKİNCİ NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN

İkinci nakil tercihlerinin alınacağı tarih aralığı 8-12 Ağustos 2025 olarak belirlendi. Ardından, 14 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Yerleştirme sürecinin son aşaması ise 15-21 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Boş kalan kontenjanlara yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe yerleştirme komisyonları tarafından yapılan yerleştirme başvuruları, bu tarihlerde alınacak.