Lise kayıtları başladı mı, nasıl yapılır? Lise kayıt evrakları 2025

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihleri arasında herhangi bir liseye yerleşen adaylar kayıt tarihlerini gündeme taşıdı.

Herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar için ise nakil süreci başladı.

Yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Liselerine yerleşen öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için kayıt işlemlerini tamamlayacak.

Kayıt sırasında istenecek belgeler, başvuru adımları ve tarih aralıkları veliler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor.

Peki; lise kayıtları ne zaman başladı mı, nasıl yapılır, hangi belgeler gerekli? İşte bilgiler...

LİSE KAYIT TARİHLERİ 2025

MEB lise kayıt tarihleri kapsamında tarih belirtmiyor. Lise kayıtları, yerleştirme sonuçlarının ardından sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

2025 - 2026 Eğitim ve Öğretim Yılı başlangıç tarihi 8 Eylül olarak belirlenmişti. Buna göre lise kayıtlarının bu tarihten önce sonlanması gerekiyor.

LİSE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. LGS sınav puanını gösteren e-okul sayfası (Okul onayı zorunlu değildir.)

2. Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin fotokopisi,

3. Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine girilmek üzere istenmektedir.)

4. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 vesikalık fotoğrafı,

5. Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi,

6. Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekâlet belgesi ve fotokopisi.