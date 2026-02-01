Malatya’da derslik sayısı deprem öncesinin üzerine çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar alan ve yıkılan okulların yerine inşa edilen yeni binalarla Malatya’daki derslik kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Deprem öncesinde 6 bin 177 olan derslik sayısı, yapılan çalışmalarla 6 bin 613’e ulaştı.

895 DERSLİK GİTTİ, 1331 DERSLİK YAPILDI

Depremler sonrasında kent genelinde 895 dersliğin kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, bu kaybın yerine 1331 yeni dersliğin hizmete alındığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı ile hayırseverlerin katkısıyla planlanan projelerin tamamlanmasıyla derslik sayısının 7 bin 758’e çıkarılması hedefleniyor.

VALİ YAVUZ: "EĞİTİM ALTYAPISINI DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRDİK"

Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası barınma ihtiyacının yanı sıra eğitim-öğretim sürecinin kesintisiz sürmesi için yoğun bir yatırım programı yürütüldüğünü söyledi.

Depremde kaybedilen dersliklerin çok daha fazlasının yeniden kazandırıldığını vurgulayan Yavuz, “895 dersliği depremlerde kaybettik ancak bunun yerine 1331 derslik inşa ettik.” dedi.

KAPASİTEDE YÜZDE 26 ARTIŞ HEDEFİ

Yapımı süren eğitim binalarının da tamamlanmasıyla derslik kapasitesinin deprem öncesine göre yaklaşık yüzde 26 artacağını belirten Yavuz, fiziki altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

Vali Yavuz, “Eğitimde fiziki altyapıyı güçlendirdik. Bundan sonraki aşamada eğitim kalitesini daha yukarı taşımaya odaklanacağız.” diye konuştu.

KAMU YATIRIMLARI KENT GENELİNDE DEVAM EDİYOR

Kentte yalnızca okulların değil, diğer kamu binaları ve hizmet alanlarında da çalışmaların sürdüğünü dile getiren Yavuz, “Bu süreç, devletimizin ve milletimizin ortak başarısıdır. Tüm kurumlarımızla ve Malatya halkıyla birlik ve beraberlik içinde çalışarak depremin izlerini her geçen gün siliyoruz.” ifadelerini kullandı.