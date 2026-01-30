Velilerin yüzde 88’i armalı okul kıyafetini güvenlik için şart görüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelinde yapılan kapsamlı bir araştırma, velilerin büyük çoğunluğunun armalı okul kıyafetlerini açık farkla desteklediğini ortaya koydu. OKUL Kıyafeti ve Üreticileri Federasyonu’nun (OKULFED) kamuoyuyla paylaştığı çalışmaya göre, velilerin yüzde 88’i, armalı ve modelli okul kıyafetlerini güvenlik başta olmak üzere birçok gerekçeyle gerekli buluyor.

26 İLDE BİN 500 KİŞİYLE ARAŞTIRMA

GENAR Araştırma tarafından 8 Ocak’ta tamamlanan çalışmada, Türkiye’nin her bölgesinden seçilen 26 ilde toplam bin 500 kişiyle yüz yüze anket gerçekleştirildi. Araştırmanın veli ayağında, 6-18 yaş grubunda çocuğu bulunan bin 200 veliyle görüşüldü.

"Türkiye’de Okul Kıyafetleri Uygulamalarına Yönelik Veli Algısı Araştırması" başlıklı çalışmada, velilerin armalı kıyafetlere yaklaşımı tüm başlıklarda belirgin biçimde öne çıktı.

VELİLER GÜVENLİK VE AİDİYET VURGUSU YAPTI

Araştırma sonuçlarına göre velilerin yüzde 88’i, okul arması taşıyan kıyafetlerin okul dışından kişilerin ayırt edilmesini kolaylaştırdığını ve bu durumun güvenlik risklerini azalttığını ifade etti. Aynı zamanda armalı kıyafetlerin öğrencilere okula aidiyet duygusu kazandırdığı görüşü de öne çıktı.

Velilerin yüzde 60,9’u, standart okul kıyafetlerinin kurallara uyma bilincini güçlendirdiğini ve öğrencilerin okul kültürüne daha kolay adapte olmasını sağladığını belirtti.

ARMANIN SONRADAN DİKİLMESİNE TEPKİ

Anketin dikkat çeken bulgularından biri de arma uygulamasına ilişkin oldu. Velilerin yüzde 73,5’i, armaların sonradan alınıp kıyafete dikilmesinin hem ek maliyet oluşturduğunu hem de aileler için zaman kaybı ve zahmet yarattığını dile getirdi.

"MARKA YARIŞI VE AKRAN ZORBALIĞI RİSKİ ARTIYOR"

Araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan OKULFED Genel Başkanı İsmail Sadi Doğan, okul kıyafetlerinin sadece bir giysi olmadığını vurguladı. Doğan, serbest veya düz kıyafet uygulamalarının öğrenciler arasında marka odaklı bir rekabeti tetiklediğine dikkat çekti.

Velilerin yüzde 76,1’inin düz kıyafetlerin “marka yarışına” yol açmasından endişe duyduğunu aktaran Doğan, velilerin yüzde 68,1’inin ise bu durumun akran zorbalığı açısından ciddi bir risk oluşturduğunu düşündüğünü söyledi.

"OKUL KIYAFETİ, STRATEJİK BİR EĞİTİM UNSURU"

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Doğan, okul kıyafetlerinin pedagojik, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini belirterek, “Bu veriler, okul kıyafetlerinin yalnızca tekstil ürünü değil, eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.” dedi.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEMİ

Çalışmada kantitatif araştırma yöntemi ve yüz yüze anket tekniği kullanıldı. Kota örnekleme yöntemiyle, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey-2 kapsamında her bölgeden bir il seçildi. Ayrıca okul aile birliği temsilcilerine yönelik bölümde, 26 ilde görev yapan 300 temsilciyle de ayrı görüşmeler gerçekleştirildi.