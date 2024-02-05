MEB açıkladı: 6 Şubat'ta okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak

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1 yıl önce Türkiye acı bir sabaha uyandı...
6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybederken, 107 bin 213 kişi yaralandı.
Vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti
11 ilin etkilendiği depremde birçok bina yerle bir oldu.
Depremin yıl dönümünde ise yakınlarını kaybeden vatandaşlar, mezarlıklara giderek ziyarette bulundu.
Okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Depremin birinci yılı olması sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı aldığı kararı açıkladı.
Afette hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm okullarda yarın, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
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