MEB açıkladı: 6 Şubat'ta okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle yarın yurt genelindeki tüm okullarda tören yapılacak ve öğrenciler 1 dakikalık saygı duruşuna geçecek.

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1 yıl önce Türkiye acı bir sabaha uyandı...

6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybederken, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti

11 ilin etkilendiği depremde birçok bina yerle bir oldu.

Depremin yıl dönümünde ise yakınlarını kaybeden vatandaşlar, mezarlıklara giderek ziyarette bulundu.

Okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak

Depremin birinci yılı olması sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı aldığı kararı açıkladı.

Afette hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm okullarda yarın, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.